شاهد على شجاعة البيشمركة.. الإهمال يصيب واحد من أكبر التماثيل بالعراق

شفق نيوز – كركوك

في مثل هذا اليوم من العام 2017، تم تثبيت سلاح الكلاشينكوف على كتف تمثال مقاتل من البيشمركة في مدينة كركوك، ضمن إحدى مراحل العمل على النصب التذكاري الذي نفذته "مجموعة أستاذ مان" من النحاتين، تخليداً لتضحيات قوات البيشمركة في مواجهة الإرهاب.

ويقع التمثال في المدخل الشمالي لمدينة كركوك، على الطريق الرابط مع محافظة أربيل، وتحديداً قرب فلكة شوراو، حيث يُعد من أبرز المعالم البصرية التي تستقبل الزائرين القادمين من جهة الشمال.

وبهذا الصدد قال النحات بارزان دلو، وهو أحد أعضاء الفريق، لوكالة شفق نيوز، إن "اللحظة التي ثبتنا فيها السلاح على كتف التمثال كانت رمزية وعاطفية للغاية، لأنها مثّلت روح المقاتل الذي حمى المدينة بكل شجاعة".

وأضاف أنه "رغم مرور ثمانية أعوام على إنشاء التمثال، لم تتم معالجة الخدوش والتلف الظاهر على جسده، ولم يجر أي ترميم حتى اليوم، في مشهد مؤلم لكل من شارك في إنجازه".

وأشار دلو إلى أن "التمثال يقع في موقع إستراتيجي مفتوح، وكان من المفترض أن يحظى برعاية دورية من الجهات المعنية، احتراماً لتضحيات البيشمركة، لكنه تُرك يواجه عوامل الطقس والإهمال".

وتابع بالقول: "لا شك لو كان محل هذا التمثال بئراً صغيراً للنفط، لتنازعت عليه الجهات السياسية، خصوصاً في كركوك، لترميمه والاهتمام به، لكن للأسف، يبدو أن الرمزية لا تعني شيئاً من دون منفعة مادية".

ويُجسد التمثال مقاتلاً من البيشمركة في وضعية استعداد، ممسكاً بسلاحه، وقد أُنجز بعد معارك طاحنة خاضتها قوات البيشمركة ضد تنظيم داعش، وحظي حينها باهتمام شعبي واسع، لكنه اليوم يقف وحيداً بلا صيانة، كأنما ينحت النسيان على جسده بصمت.

والتمثال يعد من أكبر التماثيل في العراق ويمثل جندي من البيشمركة في مدينة كركوك يحمل سارية علم يبلغ ارتفاعه 23 متراً، وقد شيد العام 2017 ويقع على الطريق الرابط بين كركوك وأربيل. ‎