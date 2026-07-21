"شاماران" الكندية تعلق إنتاج وتصدير النفط من حقلين في دهوك

شفق نيوز- دهوك

أعلنت شركة "شاماران بتروليوم" الكندية، يوم الثلاثاء، تعليق إنتاج وتصدير النفط عبر الأنابيب من حقلي أتروش وسرسنك في محافظة دهوك بشكل مؤقت، كإجراء احترازي على خلفية تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وقالت الشركة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن قرار تعليق العمليات جاء لحماية العاملين والبنية التحتية للحقول في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أنها تتابع التطورات الأمنية بشكل مستمر بالتنسيق مع شركائها في المشاريع الدولية.

وأضافت أنها ستستأنف أعمالها فور التأكد من استقرار الأوضاع وتوفر بيئة آمنة لاستئناف الإنتاج والتصدير.

وتعد "شاماران" من أبرز الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط بإقليم كوردستان، إذ تمتلك 50% من أسهم حقل أتروش و18% من أسهم حقل سرسنك، اللذين يقعان في محافظة دهوك ويعدان من الحقول الرئيسة المنتجة للنفط الخام في الإقليم.