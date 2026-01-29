شاركا بتظاهرات دعم "كورد سوريا".. إقليم كوردستان يضع صورتين لطفلين على غلاف الكتب المدرسية

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة التربية في إقليم كوردستان، يوم الخميس، توجّهها لطباعة صور طفلين اشتهرا في المظاهرات المناهضة لأحداث شمال سوريا.

وقال وزير التربية في الإقليم، آلان حمه سعيد، في بيان ورد وكالة شفق نيوز؛ "قررنا وضع صور هذين الطفلين، اللذين أصبحا رمزاً لمستوى عالٍ من نضوج الحس الوطني، على أغلفة الكتب الدراسية التي ستُطبع للعام الدراسي المقبل 2026-2027".

وبحسب البيان، فإن الاختيار وقع على طفلين من محافظتي أربيل والسليمانية وفق التفاصيل الآتية:

* أربيل: وضع صورة "مؤثرة" لطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة على غلاف كتاب اللغة الكوردية للصف السادس الابتدائي.

* السليمانية: وضع صورة لطفل يبلغ من العمر (عامين وثلاثة أشهر) على غلاف كتاب اللغة الكوردية للصف الأول الابتدائي.

وأوضح وزير التربية، أن "هذه الخطوة تحمل معانٍ ودلالات عميقة، تهدف إلى ترسيخ مفهوم التربية الوطنية لدى الناشئة وجيلاً بعد جيل"، مشيراً إلى أن الصور المختارة تعكس ارتباطاً وجدانياً عميقاً بالهوية الوطنية.

ونشرت تربية كوردستان نماذج للكتب المقرر طباعتها وفق التصميم الجديد.

وخلال التظاهرات التي انطلقت منذ أيام عدة في مدن إقليم كوردستان، تصدّرت صورتان لطفلين في أربيل والسليمانية مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر الطفل الأول في أربيل وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة ملتحفاً علم كوردستان، فيما ظهر الطفل الثاني في السليمانية ملتحفاً العلم أيضاً ويشارك في التظاهرات رغم صغر سنه.