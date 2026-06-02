"شارع الإسكان".. متنفس أهالي أربيل الأول للهروب من لهيب الصيف (صور)

شفق نيوز- أربيل

مع ارتفاع درجات الحرارة في مدينة أربيل (عاصمة إقليم كوردستان)، يزداد الإقبال ليلاً ‏على شارع الإسكان، الذي يتحول إلى مركز حيوي يجمع ‏العائلات والشباب هرباً من حرارة البيوت.‏

عدسة وكالة شفق نيوز، رصدت جانباً من هذه الأجواء، حيث يقول ‏كريم، صاحب مطعم للمشويات: "عملنا الحقيقي يبدأ بعد غياب ‏الشمس، فالإقبال يرتفع بنسبة 50% ليلاً، الناس يهربون من ‏الحرارة ويبحثون عن التجمعات هنا لأن الخيارات متنوعة ‏والأسعار في متناول الجميع".‏

من جانبه، يقول كامران أحمد (زائر للشارع)، إن "الجلوس في ‏المنزل مع ارتفاع درجات الحرارة لا يطاق، لذلك نختار شارع ‏الإسكان لأنه متنفسنا الوحيد في وسط المدينة، حيث الأجواء ‏المفتوحة، وتناول المثلجات ولقاء الأصدقاء هو ما يجعل ليالي ‏الصيف ممتعة".‏

أما أبو محمد، الذي يرتاد الشارع منذ سنوات، فيؤكد أن "الإسكان ‏ليس مجرد شارع مطاعم، بل هو ملتقى اجتماعي لكل أطياف ‏أربيل، نسمات الليل هنا تكسر حدة الصيف، والسهر فيه أصبح ‏طقساً يومياً لا يمكننا التخلي عنه".‏

ويظل شارع الإسكان، رغم الزحام واجهة المدينة الأكثر ‏حيوية، حيث تثبت لياليه أن حرارة الصيف في أربيل لا تطفئ ‏شغف الحياة لدى سكانها.‏

ولا يقتصر شارع الإسكان على سكنة مدينة أربيل، بل شهد إقبالاً ‏كبيراً من السياح من أبناء الوسط والجنوب، تزامناً مع عيد ‏الأضحى وحتى بعد انتهاء العيد، حيث أصبح وجهة سياحية ‏مهمة إضافة إلى الأماكن السياحية الأخرى في المدينة.‏