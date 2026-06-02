"شارع الإسكان".. متنفس أهالي أربيل الأول للهروب من لهيب الصيف (صور)
شفق نيوز- أربيل
مع ارتفاع درجات الحرارة في مدينة أربيل (عاصمة إقليم كوردستان)، يزداد الإقبال ليلاً على شارع الإسكان، الذي يتحول إلى مركز حيوي يجمع العائلات والشباب هرباً من حرارة البيوت.
عدسة وكالة شفق نيوز، رصدت جانباً من هذه الأجواء، حيث يقول كريم، صاحب مطعم للمشويات: "عملنا الحقيقي يبدأ بعد غياب الشمس، فالإقبال يرتفع بنسبة 50% ليلاً، الناس يهربون من الحرارة ويبحثون عن التجمعات هنا لأن الخيارات متنوعة والأسعار في متناول الجميع".
من جانبه، يقول كامران أحمد (زائر للشارع)، إن "الجلوس في المنزل مع ارتفاع درجات الحرارة لا يطاق، لذلك نختار شارع الإسكان لأنه متنفسنا الوحيد في وسط المدينة، حيث الأجواء المفتوحة، وتناول المثلجات ولقاء الأصدقاء هو ما يجعل ليالي الصيف ممتعة".
أما أبو محمد، الذي يرتاد الشارع منذ سنوات، فيؤكد أن "الإسكان ليس مجرد شارع مطاعم، بل هو ملتقى اجتماعي لكل أطياف أربيل، نسمات الليل هنا تكسر حدة الصيف، والسهر فيه أصبح طقساً يومياً لا يمكننا التخلي عنه".
ويظل شارع الإسكان، رغم الزحام واجهة المدينة الأكثر حيوية، حيث تثبت لياليه أن حرارة الصيف في أربيل لا تطفئ شغف الحياة لدى سكانها.
ولا يقتصر شارع الإسكان على سكنة مدينة أربيل، بل شهد إقبالاً كبيراً من السياح من أبناء الوسط والجنوب، تزامناً مع عيد الأضحى وحتى بعد انتهاء العيد، حيث أصبح وجهة سياحية مهمة إضافة إلى الأماكن السياحية الأخرى في المدينة.