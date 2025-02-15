أشاد بدور هولندا في دعم البيشمركة.. نيجيرفان بارزاني يجري مباحثات مع ديك شوف

شفق نيوز/ شدد رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، يوم السبت، على ضرورة التعاون مع هولندا، فيما أشاد بدورها ضمن التحالف الدولي في مواجهة الإرهاب، ودعمها المستمر للبيشمركة.

جاء ذلك، خلال لقائه رئيس وزراء هولندا، ديك شوف، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر ميونيخ للأمن، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث الجانبان، العلاقات بين هولندا والعراق وإقليم كوردستان، وسبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما تبادلا وجهات النظر حول التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، مع التركيز على الوضع في سوريا.

وأكّد بارزاني، أهمية التعاون مع هولندا، كما أشاد بدورها ضمن التحالف الدولي في مواجهة الإرهاب، ودعمها المستمر في تدريب قوات البيشمركة وتعزيز قدراتها الدفاعية.

من جانبه، جدّد رئيس الوزراء الهولندي، التزام بلاده بمواصلة دعم إقليم كوردستان، مشيرًا إلى رغبة هولندا في توسيع مجالات التعاون، خاصة في قطاعي الأمن والاقتصاد.

كما تطرق الاجتماع، إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون لتحقيق الاستقرار في المنطقة.