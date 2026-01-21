إشادة إيطالية بدور مسعود بارزاني في استقرار العراق وجهود السلام بسوريا

شفق نيوز- روما

أشاد نائب رئيس الوزراء الإيطالي أنطونيو تاياني، مساء اليوم الأربعاء، بدور الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، في التعايش والاستقرار بإقليم كوردستان والعراق عموماً، وجهود تحقيق السلام في سوريا.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، فإن بارزاني وفي إطار زيارته إلى إيطاليا، عقد اليوم اجتماعاً مع تاياني "لبحث الأوضاع السياسية والتطورات في سوريا والمنطقة بشكل عام، ومخاطر عودة تنظيم داعش، والتأكيد على ضرورة معالجة المشكلات والتعقيدات عن طريق الحوار والتشاور السلمي، وبعيداً عن العنف والحرب والصدامات".

وأشاد وزير خارجية إيطاليا، بحسب البيان، بـ"دور بارزاني في الحفاظ على التعايش والاستقرار في العراق وكوردستان"، مثمناً جهوده الرامية لـ"تحقيق السلام والأمن في سوريا وتجنيب تعرّض الشعب الكوردي هناك للمآسي".

وأوضح البيان أن "العلاقات بين إقليم كوردستان وإيطاليا شكّلت محوراً آخر للقاء، حيث اتفق الجانبان على الاهتمام بتعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها في مختلف المجالات".

وفي هذا الصدد، أكد وزير خارجية إيطاليا دعم بلاده لحكومة الإقليم ولشعب كوردستان.