إشادة إيرانية بجهود إقليم كوردستان في استقبال زوار الأربعينية

شفق نيوز/ أشادت السلطات الإيرانية، يوم الأربعاء، بخطة إقليم كوردستان لاستقبال وتفويج زوار الأربعينية، والخدمات المقدمة لهم.

وذكر بيان من دائرة الاعلام والمعلومات في الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، انه بعد الاتفاق بين محافظيّ أربيل وأورمية، عبّر الجانب الإيراني عن سعادته بدخول الزوار عبر منفذ حاج عمران، ثم توجههم إلى كربلاء والنجف للمشاركة في ذكرى أربعينية الإمام الحسين.

وأشار البيان إلى أن حكومة إقليم كوردستان أكملت جميع الاستعدادات قبل عودة الزوار، وهي خطوة أشاد بها الزائرون والمسؤولون الإيرانيون، إذ من المتوقع استقبال نحو 500 ألف زائر عبر منفذ حاج عمران وحده.

وقال نائب محافظ أربيل هیمن قادر، إنه "بعد زيارة محافظ أربيل إلى أورمية ثم زيارة محافظ أرومية إلى أربيل، اتفقنا على نقاط عدة، منها دخول الزوار الإيرانيين إلى العراق للمشاركة في ذكرى أربعينية الإمام الحسين عبر معبر حاج عمران، لذلك قام رئيس الوزراء بنفسه ووزارة الداخلية ومحافظة أربيل بتقييم هذا الموضوع بأهمية كبيرة".

وأشار إلى أنه "تقرر تقديم كل المساعدات والتسهيلات للزوار للقدوم إلى إقليم كوردستان ومن ثم المشاركة في ذكرى أربعينية الإمام الحسين، لذلك قمنا بإضافة 20 كابینة وموظفاً لإنجاز معاملات الزائرين، وكذلك المأوى والغذاء وخطوط الهاتف وجميع احتياجاتهم من معبر حاج عمران إلى أربيل، ثم من متنزه سامي عبد الرحمن يغادرون الى بغداد".

وأضاف "سيأتي الزوار على ثلاث مجموعات، والذين يصلون ليلاً سيقيمون في أربيل ويتم تزويدهم بجميع المستلزمات من سكن وفريقين صحيين في المتنزه لمرافقتهم، فيما تتواجد هناك مديريات السياحة وشرطة المرور ومديرية الأمن والشرطة والدفاع المدني ومؤسسة بارزاني الخيرية وبلدية أربيل والبيئة وجميع المعنيين، وقد تم التنسيق بين القنصلية الإيرانية وحضور دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان".

وبيّن هیمن قادر أنه "منذ 5 أيلول، وصل 2500 زائر إلى إقليم كوردستان، تلاهم 1700 زائر في 7 أيلول، و1300 زائر آخر في 8 أيلول".

وقال "اتفقنا على أن 500 ألف زائر سيأتون إلى إقليم كوردستان عبر منفذ حاج عمران ثم يغادرون إلى النجف وكربلاء وتستمر هذه العملية حتى 17 من الشهر الجاري".

وبشأن التنسيق بين حكومة إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، أوضح القنصل الإيراني لدى أربيل، في حديث لدائرة الإعلام والمعلومات "هذا العام، ولأول مرة، سيتوجه زوار من إقليم كوردستان إلى الأماكن المقدسة، باعتبار أن لدينا ثقافة مشتركة وتاريخية وشعبنا على دراية باللغة الكوردية وكذلك العلاقة التاريخية بين أمتنا وشعب إقليم كوردستان".

وأضاف "بناءً على التنسيق، اتخذت حكومة إقليم كوردستان الاستعدادات اللازمة منذ البداية، ومن دواعي السرور كان لمسؤولي حكومة إقليم كوردستان وخاصة السيد بارزاني وجهة نظر خاصة حول هذا الموضوع، وحتى رئاستي الإقليم والحكومة أيضاً، وقد عمل وزير الداخلية بجهد كبير فضلاً عن جميع الوكالات والهيئات المعنية".

وأوضح "نتوقع زيادة تدفق الزوار من إقليم كوردستان، وقد يصل إلى أكثر من 50 ألف شخص، وقد يتضاعف عدد العائدين إلى إيران من إقليم كوردستان، لذلك لا بد من الاستعدادات اللازمة لعودة الزوار".

وقال حسين حسين زاده، أحد الزوار، لدائرة الإعلام والمعلومات "بصفتي خادماً لأبي عبد الله (الإمام الحسين)، أشكر مسؤولي محافظتنا على جهودهم وتنسيقهم مع مسؤولي حكومة إقليم كوردستان، ونشكر كل شعب كوردستان، وبالأخص مسؤولي حكومة إقليم كوردستان، وقد زارنا محافظ أربيل يوم أمس، وتأكد من عدم وجود أي نواقص، ونشكرهم جميعاً على ذلك".