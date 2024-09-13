اشادة ايرانية بموقف نيجيرفان بارزاني: كلمات حكيمة ومدروسة

شفق نيوز/ اثنى عطاء الله مهاجراني، وزير الثقافة والإرشاد الأسبق، على تصريحات رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بشأن عدم السماح في استخدام أراضي كوردستان في تهديد إيران بأي شكل من الأشكال.

وكان الرئيس نيجيرفان بارزاني قد أدلى بتلك التصريحات أمس الخميس، عقب الاجتماع الذي جمعه مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال زيارته الى مدينة اربيل.

وكتب مهاجراني في منشور على منصة "إكس - تويتر سابقاً"، بأن "الكلمات الحكيمة والمدروسة لرئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، فصل جديد في تطوير العلاقات الشاملة والقضاء على الجماعات المسلحة المغامرة والمعادية للأمّة".