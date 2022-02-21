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شاخوان عبد الله يدعو لتدريس اللغة الكوردية في مناطق العراق كافة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-21T15:55:56+0000
شاخوان عبد الله يدعو لتدريس اللغة الكوردية في مناطق العراق كافة

شفق نيوز / دعا النائب الثاني لرئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبدالله، يوم الاثنين، وزارتي التربية والتعليم العالي الاتحاديتين، إلى تدريس اللغة الكوردية في المناهج للمراحل الدراسية في عموم العراق، لأنها "لغة رسمية" وفقاً للدستور العراقي.

وتنص المادة (4) أولاً من الدستور العراقي، على أن (اللغة العربية واللغة الكوردية، هما اللغتان الرسميتان للعراق).

وقال عبد الله، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز:  بمناسبة اليَوم العالَمي للغة الأُم "نفتخر كثيراً بلغتنا الكوردية الأصيلة، وإرثنا التاريخي الإنساني، ونتباهى بإنتمائنا الوطني، وعلى الجميع الإيمان بالتَنوع اللغوي ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي والتآخي وتقبل الآخر لبناء مجتمعات مستدامة".

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