شاخوان عبدالله يبحث مع رئاسة أركان قوات البيشمركة رفع مستوى التعاون مع القوات الإتحادية

شفق نيوز/ اجتمع نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله، يوم الخميس، مع وفد عسكري من أقليم كوردستان.

وضم الوفد الفريق الركن عيسى عوزير رئيس أركان قوات البيشمركة مع عدد من القادة العسكريين وكبار الضباط في الأقليم بحضور الفريق الركن حامد عبدالمقصود لفتة رئيس أركان قيادة العمليات المشتركة وعدد آخر من ضباط أركان قيادة قوات حرس الحدود.

وذكر بيان لمكتب عبد الله، أنه جرى خلال اللقاء بحث ومناقشة تداعيات الملف الأمني وآخر المستجدات والتطورات الأمنية والسبل الكفيلة لمعالجة الخروقات الأخيرة، وتم الحديث عن دعم القطعات الأمنية الاتحادية المتواجدة في الإقليم المتمثلة بقيادة قوات الحدود مع الدوائر الأخرى التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة الاتحادية، وتم التأكيد على ضرورة رفع مستوى التعاون والتنسيق بين البيشمركة والقوات الاتحادية وتنفيذ العمليات المشتركة لتطهير المناطق الرخوة وملاحقة الإرهابيين والخلايا النائمة، واستكمال الإجراءات اللوجستية ومتطلبات تشكيل لواء 20 والعمل على انتشاره بالسرعة الممكنة.

وأشار نائب رئيس المجلس إلى أهمية زيارة الوفد العسكري من إقليم كوردستان وعقد اللقاءات والاجتماعات المشتركة مع القيادات العسكرية العليا في بغداد وتبادل المعلومات وتفعيل الجهد الاستخباراتي والتدريب، واستمرار التنسيق بين الجانبين وإعادة التقييم لنشر القطعات العسكرية، فيما أكد على مواصلة الدعم والمساندة من قبل مجلس النواب للمؤسسات العسكرية والأمنية بالتشريعات والقوانين النافذة، والتوجيه لتوفير التخصيصات المالية اللازمة لتجهيز القوات المسلحة بالمعدات العسكرية للقيام بمهامها ومسؤولياتها وحماية أرواح المواطنين في جميع محافظات العراق.