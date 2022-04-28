شاحنة مشتعلة تغلق نفق دربنديخان.. صور

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور دربنديخان في محافظة السليمانية، اليوم الخميس، عن غلق نفق دربنديخان الرابط بين القضاء وإدارة گرميان بالمحافظة بسبب احتراق شاحنة.

وقالت المديرية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه بسبب احتراق شاحنه محملة بالوقود امام نفق دربنديخان تم إغلاق النفق أمام حركة العجلات.

وأضاف البيان أن احتراق العجلة تسبب أيضاً باضرار مادية جسيمة ولم يسفر عن أي خسائر بشرية.

وأشار البيان إلى أن فرق مديرية مرور دربنديخان والدفاع المدني هرعت إلى مكان الحادث، لافتاً إلى تغيير سير المركبات إلى طريق اخر.

من جانبه أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن حادث احتراق الشاحنة أدى إلى حرق ستة عجلات أخرى.