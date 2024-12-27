شاحنة تخرج جسراً عن الخدمة في أشهر مناطق أربيل السياحية.. صور

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة أربيل، يوم الجمعة، بتعطل جسر رئيسي في إدارة سوران المستقلة بسبب حادث سير.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "شاحنة حمل طويلة اصطدمت بجسر كلي علي بيك الشهير، ما أدى إلى حدوث فجوة كبيرة فيه وتعطل الحركة عليه، حيث أصبح مهدداً بالسقوط".

من جهته، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في سوران، كاروان ميراودلي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع صباح اليوم، حيث اصطدمت عجلة حمل بالجسر مما أدى إلى تضرره بشكل كبير".

وأضاف أن "الجسر تضرر بنسبة 80% وأصبح غير صالح لحركة السيارات الصغيرة عليه، كونه مهدداً بالسقوط ويجب تغييره"، مشيراً إلى أن "الدفاع المدني قام بإغلاق الجسر".

وتعد منطقة كلي علي بيك في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، من أبرز المعالم الطبيعية والسياحية ، والتي تتميز بشلال كلي علي بيك، الذي يقصده السائحون من مختلف ارجاء العراق.