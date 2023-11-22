شاب ينتحر وسط حديقة عامة في منطقة بإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة "كرميان" المستقلة في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، بأن شابا يبلغ من العمر 17 سنة اقدم على الانتحار وسط حديقة عامة في قضاء كفري.

وقال مدير اعلام المديرية العقيد الحقوقي علي جمال قدوري في بيان اليوم، إن شاباً يُدعى (فراس عثمان صابر) من مواليد 2006 أقدم على إطلاق النار على نفسه في حديقة أمام مديرية تربية قضاء كفري صباح الأربعاء.

وأضاف أن الشرطة هرعت إلى مكان الحادث، وأرسلت الجثة إلى المستشفى، وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث.