شاب يقتل والد زوجته أمام محكمة أربيل

شفق نيوز- اربيل

أفاد مصدر محلي، يوم الاثنين، بأن شاباً أقدم على قتل والد زوجته أمام مبنى محكمة أربيل، في جريمة مرتبطة بخلافات عائلية قديمة تتعلق بحادث حرق مروع شهدته المدينة العام الماضي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الجاني أطلق النار من بندقية كلاشينكوف على والد زوجته أمام بوابة المحكمة وسط أربيل، ما أدى إلى مقتله في الحال"، مشيراً إلى أن "القوات الأمنية هرعت إلى موقع الحادث وطوقت المنطقة".

وبحسب تفاصيل حصلت عليها شفق نيوز، فإن "ابنة المجني عليه كانت قد فارقت الحياة حرقا العام الماضي، واشتبه والدها حينها بضلوع صهره في الحادث، فرفع دعوى قضائية ضده".

وأضاف المصدر أن "جلسة قضائية كانت مقررة اليوم للنظر في القضيتين، إلا أنها أُجلت بسبب التباس بين صهر الضحية وأحد الأطراف داخل المحكمة، وعندما خرج الجاني من المبنى أطلق النار على حماه مباشرة".

وأشار إلى أن "فرق الشرطة وصلت إلى المكان ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما لا يزال القاتل فارّاً حتى اللحظة".