شاب يقتل شقيقته وصهره رميا بالرصاص في اربيل

شفق نيوز - أربيل

أفاد مصدر محلي في محافظة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، بمقتل زوجين جراء هجوم مسلح نفذه أحد أقربائها بسبب خلافات اجتماعية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شاباً أقدم في وقت متأخر من مساء أمس على اقتحام منزل صهره في منطقة (شاويس) التابعة لأربيل، وفتح النار باتجاه صهره وشقيقته، مما أسفر عن مقتلهما على الفور"، مبيناً أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادثة وقعت نتيجة خلافات اجتماعية بين الطرفين".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت الجثتين إلى دائرة الطب العدلي".