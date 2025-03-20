"عائد من اوروبا".. شاب يقتل ستة أفراد من عائلته ويقدم على الانتحار في السليمانية

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي اليوم الخميس، بمقتل ستة أفراد من عائلة واحدة إثر تعرضهم لإطلاق نار داخل منزلهم في قرية گريزة ضمن قضاء سيد صادق في السليمانية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز أن أحد أفراد العائلة تورط بالجريمة بسبب خلاف عائلي حيث نُقلت الجثامين إلى مستشفى سيد صادق.

وبحسب المصدر، فإن المعلومات الأولية تشير إلى أن المتهم الرئيسي في الجريمة، وهو أحد أبناء العائلة، قد أقدم على الانتحار بعد قتل أفراد أسرته.

وأضاف أن الجاني كان يقيم في أوروبا، وعند عودته إلى المنزل نشبت خلافات داخل العائلة انتهت بالمجزرة.

وعقب وقوع الحادثة، هرعت فرق الإسعاف إلى المكان، حيث تم نقل جثث الضحايا إلى مستشفى سيد صادق، في وقت باشرت فيه الجهات الأمنية التحقيقات للكشف عن تفاصيل ودوافع الجريمة التي أثارت موجة من الحزن والاستنكار في المنطقة.

وبين المصدر، إن الجاني وهو يدعى بشير سالار، يبلغ 22 عاماً فيما كان الضحايا كل من سالار محمد، 50 عاماً، و يارا سالار، 8 أعوام، و سهند سالار، 14 عاماً، و سيما سالار، 20 عاماً، ونهايت قادر، 40 عاماً.