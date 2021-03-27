سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

شاب يطلق النار على شقيقته ويرديها قتيلة في كفري

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-27T15:34:10+0000
شاب يطلق النار على شقيقته ويرديها قتيلة في كفري

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ادارة كرميان في اقليم كوردستان، اليوم السبت، ان شابا اطلق النار على شقيقته في إحدى نواحي قضاء كفري وارداها قتيلة وفر هاربا، مبينة ان البحث جار عن الجاني لحد الان.

وجاء في بيان لمسؤول اعلام شرطة كلار المقدم الحقوقي علي جمال قدوري، ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الحادث حصل مساء اليوم السبت عندما قام شاب في قرية جور التابعة لناحية نوجول بقضاء كفري باطلاق النار على شقيقته (ه.م.ك) من مواليد 1996 وام لطفلين".

وأشار البيان إلى أن "الضحية لقيت مصرعها فورا، فيما هرب الجاني الى جهة مجهولة"، دون أن تتوضح أسباب إقدام الجاني على قتل شقيقته. 

واضاف البيان ان جثة المجنى عليها نقلت الى الطب العدلي في قضاء كلار وقامت الشرطة بفتح تحقيق في الحادث وفقا للمادة 406 من قانون العقوبات، لافتا الى ان امرا صدر بالقاء القبض على الجاني وبدأت الشرطة بالبحث عنه.

related

رغم قيود كورونا.. انتعاش النشاط التجاري بين كفري وكوردستان

Date: 2020-07-16 21:26:19
رغم قيود كورونا.. انتعاش النشاط التجاري بين كفري وكوردستان

الإتحاد الوطني يدفع عشرة مرشحين لشغل منصب محلي

Date: 2020-11-27 08:40:42
الإتحاد الوطني يدفع عشرة مرشحين لشغل منصب محلي

انتحار موقوف بتهمة قتل مراهق في إقليم كوردستان

Date: 2021-03-19 14:36:49
انتحار موقوف بتهمة قتل مراهق في إقليم كوردستان

تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في منطقة بإقليم كوردستان

Date: 2020-06-03 19:08:12
تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في منطقة بإقليم كوردستان

وزير التخطيط يزور كرميان لبحث مشاريع متوقفة منذ 6 سنوات

Date: 2020-10-16 15:00:28
وزير التخطيط يزور كرميان لبحث مشاريع متوقفة منذ 6 سنوات

ايران وكوردستان يعتزمان تطوير منفذ برويزخان

Date: 2019-08-27 18:00:45
ايران وكوردستان يعتزمان تطوير منفذ برويزخان

إطلاق نار يستهدف سيطرة أمنية ومنزل مسؤول محلي بكوردستان

Date: 2020-12-11 07:30:40
إطلاق نار يستهدف سيطرة أمنية ومنزل مسؤول محلي بكوردستان

البيشمركة ترسل تعزيزات عسكرية لمنطقة شهدت هجمات دامية لداعش

Date: 2019-12-06 11:06:23
البيشمركة ترسل تعزيزات عسكرية لمنطقة شهدت هجمات دامية لداعش