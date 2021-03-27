شاب يطلق النار على شقيقته ويرديها قتيلة في كفري

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة ادارة كرميان في اقليم كوردستان، اليوم السبت، ان شابا اطلق النار على شقيقته في إحدى نواحي قضاء كفري وارداها قتيلة وفر هاربا، مبينة ان البحث جار عن الجاني لحد الان.

وجاء في بيان لمسؤول اعلام شرطة كلار المقدم الحقوقي علي جمال قدوري، ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الحادث حصل مساء اليوم السبت عندما قام شاب في قرية جور التابعة لناحية نوجول بقضاء كفري باطلاق النار على شقيقته (ه.م.ك) من مواليد 1996 وام لطفلين".

وأشار البيان إلى أن "الضحية لقيت مصرعها فورا، فيما هرب الجاني الى جهة مجهولة"، دون أن تتوضح أسباب إقدام الجاني على قتل شقيقته.

واضاف البيان ان جثة المجنى عليها نقلت الى الطب العدلي في قضاء كلار وقامت الشرطة بفتح تحقيق في الحادث وفقا للمادة 406 من قانون العقوبات، لافتا الى ان امرا صدر بالقاء القبض على الجاني وبدأت الشرطة بالبحث عنه.