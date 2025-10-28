شاب كوردي يمزج الهندسة الإيطالية بتراث كوردستان في مقهى "فريد" بأربيل (صور)

شفق نيوز- أربيل

في سوق القيصرية، أقدم سوق في مدينة أربيل، افتتح الشاب الكوردي "هنگاو مجيد" مقهى يتميز بتصميم فريد يمزج بين العمارة الإيطالية والطابع التراثي الكوردي المستوحى من كهوف الجبال في إقليم كوردستان، ليقدّم نموذجاً مميزاً يجمع بين الأصالة والحداثة.

وقال هنگاو مجيد لوكالة شفق نيوز، إنه عاد إلى إقليم كوردستان عام 2018 بعد أن عاش سبع سنوات في إيطاليا، وبدأ حينها بمشروع صغير لبيع القهوة فقط، لكن بعد أربع سنوات قرر أن يكون للمكان قسم خاص لجلوس الزبائن.

وأضاف: "زاد طموحي لهذا العمل وقررت عدم العودة إلى إيطاليا، بل تطوير مشروعي هنا، خاصة أنني كنت أعمل في الخارج واكتسبت خبرة جيدة هناك، ووجدت أن المشروع الخاص أفضل من التعيين الوظيفي".

وأشار إلى أن "المحال في سوق القيصرية عادة صغيرة المساحة، ولذلك صممت المقهى بطريقة تتناسب مع هذا الواقع، حيث حولت المحل إلى طابقين، صُمم الطابق الثاني على الطراز الكوردي التراثي مع لمسات خفيفة من الفن الإيطالي، واعتمدت الأسلوب ذاته في الطابق الأرضي أيضاً".

وبيّن مجيد أن "الفكرة كانت أن أصمم شيئاً فريداً ومختلفاً ويجسد مزيج الثقافتين الكوردية والإيطالية، إلا أنني تعمدت أن يكون الطابع الكوردي هو الغالب على التصميم العام للمكان".

ويعد مقهى هنگاو مجيد من المشاريع الشابة التي بدأت تبرز في أربيل خلال السنوات الأخيرة، في ظل توجه متزايد من الشباب الكورد نحو الاستثمار في مشاريع تجمع بين الإبداع والهوية المحلية.