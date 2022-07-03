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شاب كوردي يعيد 28 الف دولار لسائح من بغداد كان قد فقدها في شلال "كلي علي بيك"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-03T07:56:53+0000
شاب كوردي يعيد 28 الف دولار لسائح من بغداد كان قد فقدها في شلال "كلي علي بيك"

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة إدارة منطقة "سوران" في إقليم كوردستان، يوم الأحد، أن شاباً كوردياً اعاد 28 الف دولار أمريكي لسائح من القومية العربية كان الأخير قد فقدها في "شلال كلي علي بيك".

وقالت إعلام مديرية الشرطة في بيان اليوم، إن "سائحا من القومية العربية من سكنة محافظة بغداد يُدعى (حمدي سليمان حسن) فقد يوم أمس مبلغاً مالياً مقداره 28 الف دولار أمريكي في حدود ناحية (خليفان) في شلال (كلي علي بيك)".

وأضاف البيان أنه "لحسن الحظ عثر على المبلغ شاب يُدعى (محمد إسماعيل حسين) من سكنة الناحية المذكورة واعاده إلى صاحبه الأصلي بمساعدة مركز شرطة (خليفان)".

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