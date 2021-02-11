شاب ديركي يحوّل "شبل أسد" إلى قط منزلي: اقدم له كيلوين من اللحم المطبوخ (صور)

شفق نيوز/ دخل الشاب رشيد عثمان من مدينة ديرك في أقصى شمال وشرق سوريا في تجربة جديدة وفريدة، من خلال قيامه بشراء شبل أسد وتربيته في منزله، في محاولة لترويضه.

ويقول رشيد عثمان لوكالة شفق نيوز؛ "منذ طفولتي وأنا أحب الحيوانات الأليفة وتربيتها، ولكن هذه المرة أردت تربية حيوان مفترس كتجربة جديدة، قمت بشراء شبل صغير عمره شهر واحد من إقليم كردستان وإحضاره للمنزل وتخصيص غرفة خاصة به والاعتناء به كثيراً".

ويضيف عثمان؛ أن "تربية الشبل في بداية الأمر كانت صعبة جداً، فلم يكن يسمح بالاقتراب منه، ومع الايام بعد إطعامه بات أليفاً جداً معي، إلى أن أصبح كقطة منزلية ويبلغ من العمر الأن 4 شهور، دائماً أحافظ على نظافته واهتم به كثيرا، حيث اقوم بتقليم أظافره وأحممه، وآخذه معي إلى مكتبي وإلى نزهات خارج المدينة".

ويشير الشاب الديركي؛ إلى أن "عملية إطعام الشبل بتقديم وجبتي طعام له يومياً صباحية ومسائية 2 كغ من اللحم المطبوخ، لا اقدمه نيئاً لكي لا يتعود عليه ويصبح مفترساً إن كبر".

ويلفت إلى أن الشبل "أليف لا يهاجم الغرباء ، ولكنه لا يسمح لأحد بلمسه سواي".

وتابع عثمان؛ "أخذته (الشبل) إلى قامشلي أكثر من مرة بقصد العلاج في الفترة الأخيرة مرض ولم تتوفر في ديرك الخبرة البيطرية، وأستعين مرات ببعض خبراء الحيوانات لتقديم المعاملة المثالية له".

ويذكر عثمان كان لديه شبل صغير يعاني من إلتهابات في الرأس وأخذ له صورة الطبقي المحوري في قامشلي ولم يتمكن أحد من البيطرة وأخصائي العصبية من معالجته وتوفي بعد أن بقي عنده قرابة 5 شهور.