سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سواق غاضبون من أسعار الوقود يقطعون طريق دربنديخان - السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-19T09:46:22+0000
سواق غاضبون من أسعار الوقود يقطعون طريق دربنديخان - السليمانية

شفق نيوز/ قطع العشرات من سائقي الشاحنات وعجلات الأجرة في قضاء دربنديخان  التابع لمحافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، طريقاً عاماً احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود .

وقال مراسل شفق نيوز، أن سائقي الشاحنات والعجلات نظموا، اليوم، تظاهرة احتجاجية في قضاء دربنديخان بسبب ارتفاع أسعار البنزين والكاز، مبيناً أن المحتجين قاموا بقطع طريق (دربنديخان - السليمانية)، كعلامة احتجاجية نتيجة لتاثير ارتفاع الوقود على حالتهم الاقتصادية.

وطالب المحتجون بتدخل الجهات الحكومية في حكومتي المركز وإقليمه لحل مشكلة ارتفاع أسعار الوقود، مهددين باستمرار هذه الاحتجاجات لحين تحقيق مطالبهم.

وكانت إدارة قضاء السليمانية المركز قد وعدت يوم الأحد الماضي بحل أزمة الوقود بالتنسيق مع إدارة المحافظة، إلا أن سعر الوقود بقي مرتفعاً رغم الوعود.

related

العشرات من سائقي شاحنات الحمل يحتجون في السليمانية

Date: 2021-02-28 09:06:48
العشرات من سائقي شاحنات الحمل يحتجون في السليمانية

صور.. احتجاج أمام تربية السليمانية.. والأخيرة تفجر مفاجأة

Date: 2021-03-15 09:36:37
صور.. احتجاج أمام تربية السليمانية.. والأخيرة تفجر مفاجأة

متظاهرون يقطعون طريقا رئيسيا في السليمانية إحتجاجاً على إرتفاع أسعار البنزين

Date: 2021-06-05 08:47:03
متظاهرون يقطعون طريقا رئيسيا في السليمانية إحتجاجاً على إرتفاع أسعار البنزين

صورة.. تظاهرة طلابية في السليمانية تقطع شارعاً رئيساً

Date: 2019-06-23 12:45:14
صورة.. تظاهرة طلابية في السليمانية تقطع شارعاً رئيساً

تظاهرة للكسبة في السليمانية

Date: 2020-04-25 11:50:49
تظاهرة للكسبة في السليمانية

الكاظمي يلتقي فلاحي السليمانية بعد استقباله بتظاهرة

Date: 2020-09-11 10:04:23
الكاظمي يلتقي فلاحي السليمانية بعد استقباله بتظاهرة

تظاهرة للطلبة في السليمانية احتجاجا على اغلاق جامعتهم

Date: 2020-10-04 08:22:56
تظاهرة للطلبة في السليمانية احتجاجا على اغلاق جامعتهم

ارتفاع البنزين يسبب ارتفاعاً في الاجرة في شوارع السليمانية

Date: 2021-08-14 12:50:17
ارتفاع البنزين يسبب ارتفاعاً في الاجرة في شوارع السليمانية