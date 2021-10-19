سواق غاضبون من أسعار الوقود يقطعون طريق دربنديخان - السليمانية

شفق نيوز/ قطع العشرات من سائقي الشاحنات وعجلات الأجرة في قضاء دربنديخان التابع لمحافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، طريقاً عاماً احتجاجاً على ارتفاع أسعار الوقود .

وقال مراسل شفق نيوز، أن سائقي الشاحنات والعجلات نظموا، اليوم، تظاهرة احتجاجية في قضاء دربنديخان بسبب ارتفاع أسعار البنزين والكاز، مبيناً أن المحتجين قاموا بقطع طريق (دربنديخان - السليمانية)، كعلامة احتجاجية نتيجة لتاثير ارتفاع الوقود على حالتهم الاقتصادية.

وطالب المحتجون بتدخل الجهات الحكومية في حكومتي المركز وإقليمه لحل مشكلة ارتفاع أسعار الوقود، مهددين باستمرار هذه الاحتجاجات لحين تحقيق مطالبهم.

وكانت إدارة قضاء السليمانية المركز قد وعدت يوم الأحد الماضي بحل أزمة الوقود بالتنسيق مع إدارة المحافظة، إلا أن سعر الوقود بقي مرتفعاً رغم الوعود.