سيول كوردستان.. حصيلة ثقيلة وخطط إنقاذ متواصلة

شفق نيوز- اقليم كوردستان

وفقاً لبيانات ومعلومات موثوقة حول الكارثة الطبيعية التي شهدتها مناطق في إقليم كوردستان خلال الأيام الماضية، تُجمل وكالة شفق نيوز، أحدث الأرقام المتعلقة بكميات الأمطار والتأثيرات الميدانية التي خلّفتها موجة السيول ابتداءً من 8 كانون الأول وحتى 10 كانون الأول 2025.

وتعد هذه الأمطار والسيول، موجة جوية غير مسبوقة، تسببت بخسائر بشرية ومادية واسعة النطاق، وشكّلت ضغوطاً كبيرة على البنى التحتية في عدد من المدن والأقضية.

السليمانية

شهدت السليمانية وإدارة كرميان المستقلة هطولات غزيرة ومكثفة خلّفت فيضانات قوية في مناطق عديدة، وأضرّت بممتلكات المواطنين، فيما باشرت السلطات المحلية بتشكيل لجان خاصة لتعويض المتضررين، إلى جانب قيام مركز تنسيق الأزمات (JCC) بتوزيع المساعدات العاجلة بالتعاون مع عدد من المنظمات الخيرية والشركات العاملة داخل الإقليم.

وسجّلت مناطق المحافظة بتاريخ 8 كانون الأول 2025 كمية أمطار بلغت 61.3 ملم دون وقوع أضرار، غير أن الوضع تغيّر بشكل كبير في اليوم التالي، إذ شهد يوم 9 كانون الأول موجة أمطار طوفانية بعد الظهر واستمرت حتى الليل، وبلغت كمية الهطول 122.7 ملم، ما أدى إلى غرق منازل ومدارس في حي رابرين وتجمع كميات كبيرة من المياه في شوارع رئيسية داخل المدينة.

وفي قضاء جمجمال وناحية تكية وناحية شورش، كانت الهطولات أشدّ قسوة، حيث هطلت 80 ملم خلال أربع ساعات فقط بين الساعة 11 صباحاً و2 ظهراً، وسجل القضاء يومها 127.1 ملم، فيما بلغت الكمية في ناحية تكية 173.5 ملم، هذه الكثافة المطرية تسببت بفيضانات واسعة أدت إلى وفاة شخصين وإصابة أربعة آخرين وفقدان شخص ثالث، وجرف عشرات السيارات وإلحاق أضرار كبيرة بها.

وتضرر في قضاء جمجمال نحو 500 منزل، بالإضافة إلى منازل أخرى في السليمانية وبازيان، كما دخلت المياه إلى أكثر من 100 محل ومخزن، وتعرضت خمسة دوائر حكومية لأضرار واضحة، في حين أصيبت مكتبة جمجمال بأضرار كبيرة. وأغلقت الطرق الرئيسية بين السليمانية–جمجمال وكركوك–جمجمال، واحتُجز المئات عند نقاط التفتيش.

وانقطع التيار الكهربائي في القضاء وظهرت مشكلات في خدمات الإنترنت، إلى جانب تضرر مركز الأنواء الجوية في جمجمال.

وفي ناحية شوان، غمرت السيول 400 حوض أسماك وتعرض مشروع مياه خالخالان لأضرار، كما تعطلت الدراسة في جميع المدارس ضمن حدود السليمانية، وقضاء شهرزور، وجمجمال، ودوكان، وشاربازير، وبينجوين.

وفي بيرمكرون، لحقت أضرار بعدد من المنازل والمحال والمخازن، أما في دوكان فقد تضررت سبعة منازل و15 محلاً تجارياً إلى جانب مطاعم محلية، ودخلت المياه إلى مستشفى الشهيد غريب ومركز شرطة النجدة، كما تضررت عدة قرى مثل كبك وسماقة وحگيكة وقرناو نتيجة ارتفاع منسوب نهر الزاب الصغير.

وشهدت المحافظة هطول 54 ملم من الأمطار بتاريخ 8 كانون الأول دون تسجيل أضرار، وفي 9 كانون الأول بلغت كمية الهطول 92.5 ملم، وأعلنت السلطات عطلة رسمية في جميع المدارس والجامعات. تضرر منزل واحد بشكل كبير في مركز حلبجة، وارتفع منسوب نهر سيروان بشكل لافت.

إدارة كرميان المستقلة

سجلت الإدارة 50 ملم من الأمطار بتاريخ 8 كانون الأول دون أضرار كبيرة، إذ تمت معالجة التجمعات المائية بشكل فوري. لكن في 9 كانون الأول هطلت 76.6 ملم في فترة قصيرة، ما تسبب بفيضانات قوية في ناحية رزكاري وكلار.

وشهد قضاء كلار حادثة وفاة طفل بعد أن جرفته المياه. كما تعرض سوق رزكاري لأضرار، ودخلت المياه إلى منازل عديدة. وانقطع الطريق بين كلار ورزكاري وتوقفت حركة المرور في عموم منطقة كرميان، فيما أدت الفيضانات في حي كوران إلى دخول المياه إلى عشرات المنازل. وتعرضت عشرات السيارات لأضرار كبيرة.

وجرفت المياه جزءاً من مشروع ري سلام في منطقة هوارة سورة، وهو أحد أهم مصادر الري في كرميان، فيما لحقت أضرار جسيمة بمشروع شيخ لنكر، وامتلأت مصادر مشروع باوجو بالكامل، وتضرر جزء من الطرق العامة في كرميان، وتعرضت شبكة الكهرباء لخسائر، كما انهار الجسر الرابط بين كفري ورزكاري في ناحية سرقلا.

وتسببت الفيضانات أيضاً بتدمير عدد من مشاريع أحواض الأسماك والبيوت البلاستيكية الزراعية، وتضرر مرشات الري، وتلفت صناديق نحل ونفق عدد من الدواجن والأغنام، كما تضرر شارع كلار الحولي وتعرضت الأرصفة في رزكاري لتخريب واسع، إضافة إلى تضرر سد الحماية من الفيضان (سيد خليل – كوبان).

إدارة رابرين المستقلة

هطلت في الإدارة 84 ملم بتاريخ 8 كانون الأول، وارتفع منسوب مياه الزاب الصغير، وتضررت ثلاثة منازل في حاجي آوا. وفي 9 كانون الأول بلغ الهطول 22.5 ملم، وشهد معبر كيلي تساقطاً كثيفاً للثلوج تسبب بعوائق مرورية، ليُغلق المعبر بالكامل في 10 كانون الأول وتتوقف الحركة التجارية والسياحية.

ارتفاع الخزين المائي في سدود الإقليم

أعلنت مديرية السدود العامة في إقليم كوردستان أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدن الإقليم خلال الأيام الثلاثة الماضية أسهمت في رفع الخزين المائي في السدود الرئيسة والفرعية.

وقال مدير عام السدود رحمان خاني لوكالة شفق نيوز، إن سدّي دوكان ودربندخان خزّنا خلال اليومين الماضيين أكثر من 100 مليون متر مكعب من المياه، مشيراً إلى ارتفاع منسوب المياه في سد دربندخان بمقدار متر ونصف، وفي سد دوكان بنحو 70 سنتيمتراً.

وأضاف أن جميع السدود الصغيرة ضمن حدود السليمانية وكرميان قد امتلأت بالكامل، فيما امتلأ أحد سدود أربيل وتجاوز طاقته التخزينية، بينما ارتفع منسوب المياه في بقية السدود دون أن تصل إلى مرحلة الامتلاء. وتوقع خاني استمرار تأثيرات المنخفض الجوي وزيادة المخزون المائي خلال الأيام المقبلة.

حملة تطوعية لإزالة آثار السيول في جمجمال

أطلق عدد من المتطوعين في جمجمال حملة واسعة لمعالجة آثار السيول التي اجتاحت القضاء يوم أمس. وقال أرام ريشه، رئيس الحملة، لشفق نيوز إن المتطوعين بدأوا منذ ساعات الصباح بتنظيف الشوارع العامة وفتح مجاري تصريف المياه وسحب المياه المتجمعة داخل المنازل، دعماً لجهود القوات الحكومية والأجهزة الأمنية التي باشرت منذ ليلة أمس عمليات الإغاثة.

وأوضح أن الحملة تطوعية بالكامل وشارك فيها متطوعون من الأهالي وأصحاب المكائن والجرافات، داعياً المواطنين إلى المشاركة لمساندة الأسر المتضررة.

التربية تؤجل امتحانات جمجمال

أعلنت وزارة التربية في إقليم كوردستان تأجيل امتحانات الفصل الأول لمدارس قضاء جمجمال، وقال المتحدث باسم الوزارة رسامان سيوەيلي في بيان، إن القرار جاء مراعاةً للمصلحة العامة للطلبة والمعلمين وعوائلهم، وأن الامتحانات ستجرى في كانون الثاني 2026 بدلاً من موعدها السابق.