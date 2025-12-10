سيول كلار تودي بحياة طفل وفرق الإنقاذ تبحث عن جثته

شفق نيوز- گرميان

أفاد مصدر محلي في قضاء كلار ضمن إدارة گرميان التابعة لإقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، بأن فرق الإنقاذ ما تزال تواصل البحث عن طفل جرفته السيول أثناء قيادته دراجة هوائية.

وقال المصدر في تصريح خاص لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "الطفل سقط في مجرى السيول بالقرب من منطقة كازينو في كلار، بعد ارتفاع منسوب المياه بشكل مفاجئ وجرفته المياه، ومحاولات العثور على جثته مستمرة منذ عدة ساعات، وسط ظروف ميدانية صعبة نتيجة قوة تدفق المياه".

وأضاف أن "الجهات المعنية استنفرت فرق الدفاع المدني والإنقاذ المائي بحثاً عن جثة الطفل، فيما تواصل الفرق تمشيط مجرى السيول والمناطق المحيطة".

ولم تصدر الجهات الرسمية حتى الآن بياناً حول الحادثة.

ويوم أمس الثلاثاء، أفاد مصدر في دائرة الطب العدلي لمستشفى آزادي التعليمي في كركوك، بوصول جثة طفلة بعد أن فارقت الحياة غرقاً نتيجة السيول التي اجتاحت مناطق جنوب شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مركز شرطة ليلان نقل إلى الطب العدلي جثة الطفلة بيار عيسى يوسف، البالغة من العمر سبع سنوات، وهي تلميذة من سكنة قرية فرقان التابعة لناحية ليلان".

وأضاف أن "الحادث وقع داخل قرية فرقان، حيث جرفتها مياه السيول التي ارتفعت بشكل مفاجئ في المنطقة، قبل أن يتم العثور عليها من قبل الأهالي وقوات الشرطة".

وتشهد مناطق متفرقة من كركوك ومحافظات أخرى منذ يومين موجة سيول أدت إلى خسائر بشرية ومادية، وسط استمرار جهود فرق الدفاع المدني والشرطة المحلية في عمليات الإنقاذ والإخلاء.

ويوم أمس أيضاً شهدت محافظة ذي قار مصرع شخصين اثنين نتيجة انهيار منزلهما شمالي المحافظة بسبب غزارة الأمطار.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الضحيتين من أهالي قرية البو عليان في قضاء الشطرة شمالي ذي قار، ولقيا مصرعيهما نتيجة انهيار المنزل بسبب الموجة المطرية التي تعرضت لها المحافظة اليوم".

وكانت قائممقامية قضاء جمجمال في السليمانية، قد أعلنت في وقت سابق أمس الثلاثاء، عن مصرع وإصابة ستة مواطنين جراء السيول التي اجتاحت المدينة، فيما قررت مديرية صحة المحافظة رفع الجاهزية تحسباً لأي طارئ، في حين دعت الإدارة المحلية في كرميان المواطنين إلى ملازمة المنازل لحين انتهاء موجة الأمطار الغزيرة.