سيول الأمطار تُغرق مناطق في السليمانية وتُغلق طرقاً رئيسة (صور)

اجتاحت موجة أمطار غزيرة، اليوم الثلاثاء، مناطق متفرقة من محافظة السليمانية، ما أدى إلى تدفّق سيول مفاجئة تسببت بأضرار لعدد من المنازل وإرباك حركة المرور في أقضية ونواحي المحافظة.

ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن السيول دخلت عدداً من المنازل في قضاء جمجمال، فيما أُغلقت عدة شوارع بسبب ارتفاع مناسيب المياه، لاسيما في الحي الصناعي الأول الذي شهد انتشاراً كثيفاً لمياه الأمطار تسببت بعرقلة حركة المركبات.

وفي تنبيه ورد لوكالة شفق نيوز من مديرية مرور السليمانية، أهابت المديرية بالسائقين تجنّب المرور في طريق جمجمال - طاسلوجه بعد إغلاقه بشكل مؤقت نتيجة الأمطار الغزيرة، داعيةً المواطنين إلى تجنّب التوجه نحو هذا الطريق حرصاً على سلامتهم.

وأضافت المديرية، أن مفارزها منتشرة في المناطق التي تشهد اضطراباً بحركة السير لتقديم المساعدة وتنظيم المرور، مشيرةً إلى أن الطريق سيُعاد فتحه فور تحسّن الحالة الجوية.

وفي سياق متصل، قال سيروان صالح، الخبير في شؤون الطقس، لوكالة شفق نيوز، إن "سيولاً جرفت سيارة أجرة في حي شورش بجمجمال"، مرجحاً أن "يكون السائق قد تعرض للاختناق نتيجة ارتفاع منسوب المياه، وسط مخاوف الأهالي من الاقتراب من موقع الحادث بسبب قوة التيار".

من جانبها، أعلنت مديرية مرور السليمانية، أنه وبناءً على توجيهات المحافظ، تم إغلاق منفذ تسلولجة بشكل مؤقت أمام حركة المركبات إلى حين استقرار الحالة الجوية، مؤكدة أن الفرق المختصة تواصل عملها لمعالجة الاختناقات وتأمين الطرق.

ودعت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، جميع السائقين إلى "عدم استخدام الطرق الرئيسة المؤدية إلى السليمانية وبالعكس، ولا سيما قرب مطعم (كاني شيطان)، إلى حين عودة الوضع إلى طبيعته"، مؤكدة أن "أي طارئ يمكن الإبلاغ عنه عبر رقم السيطرة المرورية 188".

وختمت المديرية بالتأكيد على أنها تتابع الأوضاع ميدانياً، وأن حركة المرور ستعود إلى طبيعتها فور هدوء الطقس، متمنية السلامة للجميع.