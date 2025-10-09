سينهي أزمة شح المياه.. خط جديد يربط دوكان بالسليمانية

شفق نيوز- السليمانية

كشف مديرية المياه والمجاري في السليمانية، يوم الخميس، عن قرب توقيع عقد لتنفيذ مشروع "خط ماء دوكان – السليمانية الثالث" بكلفة مالية تصل إلى أكثر من 423 مليون دولار، لحل أزمة شح المياه بالمحافظة.

وقال مدير المديرية، بختيار طاهر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مراسم توقيع العقد ستجري يوم الأحد المقبل، الموافق 12 تشرين الأول/أكتوبر 2025، في مبنى وزارة البلديات والسياحة بحكومة إقليم كوردستان"ز

وأضاف أن "المشروع يُعد من أكبر المشاريع الخدمية في المحافظة، وتبلغ كلفته الإجمالية 423 مليوناً و890 ألف دولار"، مبينا أن "العمل في المشروع سيبدأ قريباً، وسيساهم في إنهاء أزمة شح المياه في السليمانية وأطرافها لمدة تصل إلى 30 عاماً".

وتابع أن "مديرية المياه في السليمانية هي التي قدمت المشروع إلى وزارة البلديات والسياحة، وقد تمت المصادقة عليه من قبل مجلس وزراء الإقليم بجهود ومتابعة نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني".

وكانت وزارة البلديات والسياحة في إقليم كوردستان، أعلنت اليوم الخميس، أن "مشروع خط ماء دوكان – السليمانية الثالث" يُعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة في قطاع المياه، وسيسهم بعد إنجازه في حل مشكلة شح المياه في محافظة السليمانية.