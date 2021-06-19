سيكون عرفا سنويا.. أكثر من 28 ألف شخص يزورون معرض هايتكس خلال 4 أيام في اربيل

شفق نيوز/ أكد عبد السلام المدني رئيس منظمة روانكة ان معرض هايتكس الذي اختتم اعماله اليوم السبت واستمر لمدة أربعة أيام باربيل سيكون عرفا سنويا وسيتم العمل على تطويره أكثر في السنوات القادمة.

وأضاف المدني في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ أن المعرض زاره لغاية نهاية اليوم الثالث أكثر من 28 ألف شخص بمشاركة أكثر من 100 شركة من 26 دولة.

وتابع؛ أن لدينا تجربة مع undp لما يسمى بالشباب الذين لديهم تقنية خاصة قمنا بتأسيس موقع إلكتروني للمانحين على مستوى العالم أجمع لكي يستطيعوا العمل بهذه المبادرات سواء بمنحة او يدخلون معهم كشركاء وأيضا كان يوجد نوع من المسابقة من أصل 30 مشروع قدم اخترنا 10 ومن 10 اخترنا 5 وكانوا موجودين بالمعرض وسميناهم نجوم المستقبل.

وقال المدني؛ إن موضوع تسجيل الشركات إلكترونيا كان موضع اهتمام الحكومة والمبادرة كان بجهود من قبل روانكة أيضا وهي جزء منها بالتعاون مع القنصلية الهولندية والحكومة وغرفة التجارة مع مؤسسة (فايف ون لابس اولفو)، بالإضافة إلى اتصالنا بالشباب لإجراء لقاء معهم لكي نعرض التسهيلات الممكن تقديمها لهم بالتنسيق مع صناع القرار والشركات الأخرى والشركات مع بعضها كانت بينهم حوارات كثيرة.

ولفت إلى ان المعرض نجح على المستويين، رفع الوعي وجلب الانتباه للحوارات ونحن في نيتنا أن هذا المعرض يكون عرفا سنويا سنقوم به ونطوره سنة بعد سنة.

وأشار إلى أن الفكرة الأساسية للمعرض جلب انتباه الفاعلين والمهتمين من صناع القرار والمشاركين في بناء المجتمع (المدني والشركات) للاهتمام بموضوع التكنولوجيا والتقنيات.

وذكر أن في عام 2016 في مؤتمر دافوس قيل إن الثورة الصناعية الرابعة هي ثورة الروبوتات والذكاء الصناعي والتكنولوجيا قد بدأت والمجتمعات والدول التي لا تستطيع اللحاق بالثورة الصناعية الرابعة ستكون من الدول الفقيرة المتخلفة في 100 سنة القادمة مثل ما حصل في الثورة الصناعية الأولى في القرن الـ18.

وبين أن هذا المعرض هو محاولة من عندنا للفاعلين الآخرين كمؤسسة روانكة وغيرنا انه نلفت الانتباه لهذا الموضوع المهم على مستويات متعددة، صناع القرار الحكومي والشركات واهتماماتها وتسهيل الأمور من قبل صانع القرار لهم، تسجيل الشركات إلكترونيا والشركات التي تعمل في المجال الإلكتروني وتشجيع الشباب لهذا الموضوع وإعدادهم من الناحية الأكاديمية والمهارات والتدريب وغيرها في هذا المجال وأيضا المؤسسات التعليمية والتربوية والتعليم الالكتروني ونظم المعلومات والذكاء الاصطناعي ومسألة الروبوتات لأن هذا سيكون المستقبل.