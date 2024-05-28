"سيغير تاريخ السليمانية ".. اكتشاف قصر أثري يعود لأكثر من 3500 عام

شفق نيوز/ أعلنت جامعة السليمانية، اليوم الثلاثاء، عن اكتشاف قصر أثري يعود لأكثر من 3500 عام لأقوام كانوا يعيشون في المدينة.

وقال الدكتور دلشاد زاموا رئيس الفريق التنقيبي في بيان صحفي، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن فريقا تنقيبيا مؤلفا من أساتذة وطلاب من كلية العلوم الإنسانية في جامعة السليمانية تمكنوا من اكتشاف موقع أثري قديم سيغير تاريخ السليمانية.

وأضاف، أنه على مدار سبعة أعوام استطاع فريق التنقيب من اكتشاف قصر أثري يعود لأكثر من 3500 عام خاص بالشعب اللولوبي ويحوي القصر على معالم حضرية ودينة.

وبين أن القصر كان يحتوي على قاعة العرش وغرف خزن وألواح مكتوب عليها بالخط المسماري وفيها نصوص دينية واقتصادية، وكذلك تم العثور على أختام سياسي ودينية في الموقع.

وأشار إلى أن الشعب اللولوبي هو من أقدم الشعوب في المنطقة والمعروف بالنصوص المسمارية والذين كانوا يعيشون في العراق مع السومريين والآشوريين.

وعن مكان القصر أكد دلشاد، أن القصر يقع على ضفاف نهر سرجنار في منطقة ملتقى الطرق والمضايق الجبلية.

وتشير المصادر التاريخية إلى أن أسم اللولوبيين (باللغة الأكدية لو-لو-بي) جاء في النصوص المسمارية بصيغة (لولوبي- لولو- لولومي- لولوبوم)، وهم مجموعة من القبائل القديمة التي كانت تسكن في إيران القديمة قبل الارية خلال الألف الثالث قبل الميلاد، في منطقة كانت تعرف باسم لولوبوم ، وتقع في المنطقة ما بين جبال زاغروس في شهرزور (محافظة السليمانية، العراق)، ومقاطعة كرمانشاه في إيران، وكان اللوليبيون جيراناً وأحياناً متحالفين مع مملكة سيموروم. وقد أشارت الألواح القديمة في بلاد ما بين النهرين إلى هؤلاء الناس الذين يقطنون الجبال باسم "البرابرة".