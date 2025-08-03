"سيروان" يبتلع فتى بغدادياً أثناء رحلة سياحية في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

لقي فتى يبلغ من العمر 14 عاماً مصرعه غرقاً، اليوم الأحد، أثناء ممارسته السباحة في نهر سيروان ضمن منطقة "ژاڵەناو" السياحية قرب قضاء دربنديخان في محافظة السليمانية.

وأفاد مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، بأن الفتى ينحدر من العاصمة بغداد، وكان في رحلة سياحية مع عائلته إلى المنطقة، مشيراً إلى أن الحادث وقع بشكل مفاجئ أثناء سباحته في مياه النهر، حيث فقد أثره دون أن يتمكن أحد من إنقاذه.

وأضاف المصدر أن فرق الإنقاذ باشرت على الفور عمليات البحث، وتمكنت بعد عدة ساعات من العثور على جثمانه، ليتم نقله إلى دائرة الطب العدلي في قضاء دربنديخان لغرض استكمال الإجراءات القانونية.