سيروان بارزاني يشيد بمنهاج حكومة السوداني: سيكون جيدا إذا طبق المادة 140

شفق نيوز/ وصف قائد محور كوير- مخمور في قوات البيشمركة ما جاء في المنهاج الوزاري لحكومة السوداني بالجيد إذا تم تطبيقه فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها وفق المادة 140.

وقال بارزاني لوكالة شفق نيوز؛ ان "العلاقة بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية جيدة في الوقت الحالي، وهناك الكثير من العمليات المشتركة التي قمنا بتنفيذها ضد تنظيم داعش ومن المهم أيضا وجود تمويل من قبل الحكومة الاتحادية للالوية العسكرية المشتركة وتفعيل دورها من اجل ملء الفراغات الامنية".

وعن ما جاء في المنهاج الوزاري لحكومة السوداني؛ أضاف بارزاني ان "وجود البنود التي تخص العلاقة بين اربيل وبغداد والمناطق المتنازع عليها أمر جيد لأنه لا يجوز منع أحزاب معينة من ممارسة نشاطها في محافظة معينة".