"سيد كاكه".. نيجيرفان بارزاني يشارك في وداع شخصية اجتماعية بارزة (صور)

شفق نيوز- أربيل

شارك رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين في مجلس عزاء إسماعيل عمر خضر "سيد كاكه"، أحد أبرز البيشمركة القدامى والشخصيات الاجتماعية المعروفة في مدينة أربيل.

وتوفي "سيد كاكه" أمس الأحد عن 93 عاماً في أحد مستشفيات أربيل بعد صراع مع المرض.

ويُعدّ الراحل من الأسماء التي كان لها دور في الثورات الكوردية، كما شغل عضوية إحدى الدورات التشريعية لبرلمان كوردستان، فضلًا عن مكانته الاجتماعية المرموقة في المدينة.

وكان "سيد كاكه" قائد "البتاليون" في الثورة الكوردية- أيلول- وعضو مكتب السياسي للحزب الاشتراكي، بالإضافة الى تقلده مهاماً قيادية في الحزب الديمقراطي الكوردستاني.