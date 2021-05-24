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سيد قادر يؤكد على أهمية الدستور ووحدة الصف لتحقيق الامن في اقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-24T15:26:37+0000
سيد قادر يؤكد على أهمية الدستور ووحدة الصف لتحقيق الامن في اقليم كوردستان

شفق نيوز/ اكد نائب رئيس اقليم كوردستان، مصطفى سيد قادر، يوم الاثنين، أن الالتزام ببنود دستور الاقليم وتوحيد الصف الكوردي هو ما يضمن الاستقرار الأمني ويدفع بعجلة الإصلاح.

وذكرت رئاسة الاقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن سيد قادر استقبل في اربيل، القنصل الالماني العام في كوردستان كليمنس سيمنتنر، وناقش الجانبان الاوضاع السياسية في اقليم كوردستان والعراق بصور عامة والتحالفات السياسية للانتخابات العراقية المقبلة.

وبحث الجانبان أيضاً وحدة صف الاطراف السياسية في اقليم كوردستان والمساعي لاعداد الدستور ومشاريع التنمية لانعاش البنية الاقتصادية وقطاعات الصحة والتربية والطرق والجسور والمسائل المتعلقة باوضاع واسس الديمقراطية والحريات.

وشدد سيد قادر، بحسب البيان، على ان الدستور "حاجة وطنية لكوردستان، ووحدة صف الاطراف السياسية والفصل بين السلطات وتوحيد البيشمركة وتنفيذ الاصلاحات هي الاساس لتحقيق الدستور والالتزام به، وكذلك تهيئة الارضية الديمقراطية وتضمين حقوق الفكر الحر مع الواجبات التي تصب في تحقيق هذا الهدف".

وثمن سيد قادر دعم ومساعدات المانيا لاقليم كوردستان في المجال العسكري والاسلحة وقطاعات الصحة والماء واللاجئين، مطالبا ان يكون لهم دور في توحيد قوات البيشمركة وحث الشركات الالمانية على القدوم للاقليم ليكون لها مشاركة في عملية تطوير البنى التحتية والانتعاش الاقتصادي في الاقليم.

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