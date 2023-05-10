سيد قادر والقنصل البريطاني يؤكدان أهمية إجراء انتخابات كوردستان في موعدها

شفق نيوز/ بحث نائب رئيس اقليم كوردستان مصطفى سيد قادر، اليوم الاربعاء، مع القنصل البريطاني العام في اربيل روزي كيف الاوضاع السياسية في الإقليم والعلاقات بين الأطراف السياسية، وشدد الجانبان على أهمية إجراء إنتخابات برلمان كوردستان في موعدها المقرر.

وجاء في بيان لرئاسة الاقليم ورد لوكالة شفق نيوز، ان سيد قادر استقبل، في أربيل، ظهر اليوم، القنصل العام البريطاني السيدة روزي كيف ونائبة القنصل العام البريطاني كاثرين شو، مبيناً ان الاجتماع ناقش الأوضاع السياسية في إقليم كوردستان والعلاقات بين القوى والأحزاب السياسية والوحدة والتضامن والانتخابات البرلمانية المقبلة.

واشار البيان الى ان نائب رئيس الاقليم هنأ الشعب البريطاني بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث وشكر المملكة المتحدة على دعمها المستمر وتعاونها، مؤكدا على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية.

وأضاف البيان، أن سيد قادر شدد خلال اللقاء على أهمية حماية حرية التعبير ودور منظمات المجتمع المدني في دفع اقليم كوردستان لمزيد من الخطوات نحو الحرية والديمقراطية.

وتابع البيان ان الجانبين أكدا على أهمية إجراء إنتخابات برلمان كوردستان في موعدها المحدد.

ونوه البيان الى نائب رئيس الاقليم جدد التأكيد على الإصلاح وتأميم المؤسسات وتوحيد قوات البيشمركة وتحسين العلاقات بين أربيل وبغداد، مؤكدا أن ذلك سيضمن الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في المنطقة.