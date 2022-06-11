سيدة من إقليم كوردستان تفوز بجائزة أمريكية عن مشروع هو الأول من نوعه بالعراق

شفق نيوز/ أعلنت القنصلية العامة للولايات المتحدة في إقليم كوردستان، يوم السبت، أن سيدة الأعمال "شاتو كامران" فازت بالمركز الأول في مسابقة اليوم التجريبي "Demo Day" المدعوم من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في أربيل.

وقالت القنصلية في بيان اليوم، إنه أثناء عملها في شركة إعلانية لاحظت (شاتو) أنه لا يوجد أحد في العراق ينتج أطراف صناعية للمؤثرات الخاصة للأفلام وهذا يحد من إبداع منتجي الأفلام، تركت شاتو عملها في الشركة الإعلانية لتؤسس مشروعها الجديد "Jargy"، أول استوديو مؤثرات خاصة للمكياج في أربيل ، بدون القيادة الواقعية أو الخبرة الإدارية لإطلاق مشروع تجاري بنجاح".

وأضاف البيان شاتو توجهت إلى برنامج حاضنة الأعمال التي تدعمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للتدريب على الأعمال والإرشاد و في البرنامج واكتسبت شاتو مهارات في التسويق والمبيعات والموارد البشرية والإدارة المالية والاستعداد للاستثمار.

بصفتها الفائز الأول في ال "Demo Day " تلقت شاتو مبلغ 15,000 دولار أمريكي من التمويل الأولي لإطلاق Jargy رسميًا، وفقا للبيان.

بمجرد إطلاقه تأمل شاتو في التوسع خارج أربيل والتأثير بشكل أكبر على خدمات المؤثرات الخاصة في صناعة السينما في العراق.