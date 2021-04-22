سيدة تحمل الجنسية السويدية ترفع دعوى قضائية ضد زوجها في اربيل

شفق نيوز/ رفعت امرأة تُدعى شيلان فتاح محمد تحمل الجنسية السويدية يوم الخميس دعوى قضائية ضد زوجها في المحكمة في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقالت محمد في مؤتمر صحفي عقدته أمام المحكمة اليوم، إن "مركز شرطة "خبات" في منطقة "كلك" سخروا مني واستدعوا زوجي ليقوم الأخير بتهديدي وقام أيضا بتصرفات غير لائقة معي وهددني بنشر صوري".

وأضافت "رفعت دعوى قضائية في المحكمة في اربيل ضد زوجي لانه هددني باسم جهة امنية وانا حاليا اعاني نفسيا".

ودعت السيدة محمد السفارة السويدية الى مساعدتها بعد ان استولى زوجها على مستمسكاتها، وأنها لا تستطيع القيام بأي شيء جراء ذلك.