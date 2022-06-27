سيدة اعمال كوردية تنفرد بمشروع سينمائي الأول من نوعه

شفق نيوز/ هنأت السفارة الأمريكية في العراق، يوم الاثنين، سيدة أعمال كوردية لفوزها بالمركز الأول في مسابقة اليوم التجريبي "Demo Day" تدعمها الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، أقيمت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقالت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان سيدة الأعمال "شاتو كامران" لاحظت أثناء عملها في شركة إعلانية أنه لا يوجد أحد في العراق ينتج أطرافاً صناعية للمؤثرات الخاصة للأفلام وهذا يحد من إبداع منتجي الأفلام.

وأضافت أن شاتو تركت عملها في الشركة الإعلانية لتؤسس مشروعها الجديد "Jargy"، وهو أول استوديو مؤثرات خاصة للمكياج في أربيل، بدون القيادة الواقعية أو الخبرة الإدارية لإطلاق مشروع تجاري بنجاح.

وبينت السفارة ان شاتو توجهت إلى برنامج حاضنة الأعمال الذي تدعمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للتدريب على الأعمال والإرشاد، وفي البرنامج واكتسبت مهارات في التسويق والمبيعات والموارد البشرية والإدارة المالية والاستعداد للاستثمار.

واشارت الوكالة الى ان شاتو وبصفتها الفائز الأول تلقت مبلغ 15 ألف دولار أمريكي من التمويل الأولي لإطلاق مشروعها رسميًا، مضيفة "بمجرد إطلاقه تأمل شاتو في التوسع خارج أربيل والتأثير بشكل أكبر على خدمات المؤثرات الخاصة في صناعة السينما في العراق".