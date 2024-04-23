سياسي كوردي ينتقد بغداد: تركيا دولة محتلة ولا يجب استقبال أردوغان

شفق نيوز/ انتقد زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، حمه حاجي محمود، اليوم الثلاثاء، حفاوة استقبال كبار المسؤولين العراقيين للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معتبراً تركيا دولة محتلة لا يجب الجلوس معها.

وقال محمود خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز، إن "الأعراف الدولية تؤكد أن أي دولة محتلة لا يمكن الجلوس معها إلا بعد إخلائها للمناطق التي تحتلها، وتركيا دولة محتلة ومعتدية على أراضٍ عراقية".

وأضاف "من المعروف أن تركيا تسيطر على أراضٍ شاسعة من المناطق الحدودية العراقية، لذلك لا يجوز التعامل مع هكذا دولة بهذه الطريقة قبل مغادرتها الأراضي العراقية، لهذا أجد أن حفاوة استقبال الرئيس التركي في بغداد لم تكن بمستوى الاعتداءات التركية".

وعن إجراء انتخابات برلمان إقليم كوردستان في موعدها المقرر، أكد محمود أن "الموضوع بيد الاتحاد الوطني الكوردستاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني فهما باستطاعتهما إقامتها أو تأجيلها".

وصباح يوم أمس الاثنين، وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العاصمة العراقية بغداد وكان في استقباله رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، كما التقى برئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، إلى جانب عدداً من الوزراء والمسؤولين العراقيين، ثم انتقل إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان حيث التقى برئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة مسرور بارزاني، ورئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني، ومساء غادر أربيل عائداً إلى تركيا.