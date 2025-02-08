سيارة فوق موقع أثري.. دهوك تقاضي شركة "لكزس" بسبب إعلان

شفق نيوز/ أعلن مدير دائرة آثار دهوك، الدكتور بيكس بريفكاني، يوم السبت، تقديم شكوى رسمية لدى الادعاء العام في محكمتي دهوك وشيخان ضد شركة "لكزس".

وقامت شركة لكزس بتصوير إعلان تجاري تضمن إدخال إحدى سياراتها الجديدة لغرض الدعاية بشكل غير قانوني إلى موقع أثري في قضاء شيخان.

وأوضح بريفكاني لوكالة شفق نيوز، أن السيارة تم إدخالها إلى موقع قنطرة جروانة، الذي يعد من أهم المواقع الأثرية في المنطقة، حيث عبرت فوق السياج دون الحصول على إذن رسمي من دائرة الآثار، مما تسبب في أضرار جسيمة للموقع.

وأكد مدير دائرة الآثار، أن قانون الآثار في إقليم كوردستان يفرض عقوبات صارمة على مثل هذه الانتهاكات، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشركة لضمان حماية الإرث الثقافي والتاريخي للمنطقة.