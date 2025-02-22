سيارات صديقة للبيئة تجتاح أربيل.. صور

شفق نيوز/ يواصل معرض أربيل الدولي للسيارات في يومه الثالث، استقبال الزوار بمشاركة واسعة من مختلف الشركات العالمية، التي عرضت تشكيلة متنوعة من السيارات.

اللافت هذا العام هو الحضور البارز للسيارات الكهربائية والهجينة الصديقة للبيئة التي جذبت اهتماماً كبيراً من الزوار، الذين يواصلون التجول في أروقة المعرض لاستكشاف أحدث العروض والخدمات التي تقدمها الوكالات والشركات.

وفي تعليق له على المعرض، قال ياسر، (أحد الزوار)، لوكالة شفق نيوز، إن "معرض أربيل الدولي لهذا العام ركّز بشكل لافت على السيارات الكهربائية والهجينة، مما يعكس التحول الكبير الذي يشهده قطاع السيارات في العراق"، مبينا أن "الوعي المتزايد بين المستهلكين بفوائد هذه السيارات الاقتصادية والبيئية أصبح واضحاً، وأدى إلى تزايد الاهتمام بها".

وأضاف ياسر أن "السيارات الكهربائية والهجينة لم تعد مجرد توجه عالمي، بل أصبحت ضرورة في ظل ارتفاع أسعار الوقود والحاجة الملحة لتقليل الانبعاثات الضارة"، موضحا أن "هذه السيارات توفر استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 50% مقارنة بالمركبات التقليدية، كما أنها أكثر كفاءة في الأداء وتقدم تجربة قيادة سلسة وهادئة".

من جهته، أكد چيا إسماعيل، مدير التسويق والمبيعات في شركة تويوتا المشاركة في المعرض، لوكالة شفق نيوز، أن الشركة تعرض هذا العام تشكيلة من سيارات موديلات 2024 و2025، مع التركيز على سيارات الهايبرد.

وأضاف: "منذ عام 2016، كانت شركة تويوتا العراق أول من قدم هذه السيارات إلى السوق المحلي، وها نحن اليوم نرى قبولاً متزايداً لهذه التكنولوجيا الجديدة."

وأوضح اسماعيل أن هدف الشركة من المشاركة في المعرض هو "تعريف السوق بأحدث التقنيات في عالم السيارات وتقديم عروض مميزة لعملائنا".

وتابع قائلا، "نحن نتبع سياسة 'التعددية في المسارات، حيث نقدم خيارات متعددة تشمل السيارات التقليدية التي تعمل بالوقود، بالإضافة إلى السيارات الهايبرد والهجينة، وقريباً ستطرح تويوتا سيارات كهربائية بالكامل."

كما أشار إلى أن هذا التنوع في الخيارات يلبي احتياجات السوق العراقي، حيث تختلف متطلبات الزبائن وفقاً للظروف المحلية، مضيفاً: "فلسفتنا هي تقديم الحلول المناسبة للعملاء، وليس فرض خيار واحد عليهم."

من جانب آخر، أكد آرام، ممثل إحدى الشركات المشاركة في المعرض، لـ وكالة شفق نيوز إن العراق يشهد تزايداً ملحوظاً في الإقبال على السيارات الكهربائية والهجينة، خاصة بين الفئات الشابة والمهتمة بالبيئة.

وأضاف: "مع تطور البنية التحتية، مثل محطات الشحن، من المتوقع أن يشهد السوق نمواً أسرع في السنوات القادمة. شركات السيارات العالمية مستمرة في طرح حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق العراقي."

وأختتم قائلاً: "نحن في مرحلة تحول هامة، ونتوقع أن يعتمد العراقيون بشكل أكبر على السيارات الكهربائية والهجينة في المستقبل، مما سيسهم في تقليل الأثر البيئي وتعزيز قطاع النقل المستدام في البلاد."