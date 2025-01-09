سيارات "العلوج" تعود الى طرقات السليمانية بشكل مؤقت

شفق نيوز/ أعلن رئيس جمعية السيارات غير المسجلة، سوار عمر، يوم الخميس، عن تعليق قرار مصادرة السيارات "غير المسجلة" بشكل مؤقت، والسماح بعودتها للطرقات، بعد التوصل لاتفاق مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، لوضع آلية قانونية لمعالجة هذه الأزمة.

وقال عمر، في مؤتمر صحفي عقده في السليمانية، وحضرته وكالة شفق نيوز، إنه "عقدنا اجتماعا مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني، بافل طالباني، لمناقشة أزمة السيارات غير المسجلة. وكان هناك تعاون من جانب طالباني، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الاتحاد الوطني، ونائب رئيس الحكومة، والجهات الأمنية، لوضع آلية قانونية لحل المشكلة".

وأضاف أنه، "تم الاتفاق على تعليق قرارات مصادرة السيارات غير المسجلة بشكل مؤقت، مع التأكيد على ضرورة التزام السائقين بالإرشادات المرورية".

كما أشار رئيس الجمعية إلى أن "السيارات المصادرة سابقا والتي لا توجد بحقها مخالفات قانونية ستعاد إلى أصحابها، لكن حظر استيراد أو بيع أو شراء المركبات غير المسجلة بأي شكل سيكون مستمرا".

وتابع أن "هذه الخطوات جاءت لاحتواء الأزمة بشكل قانوني ومنظم"، مشددا على "ضرورة تعاون السائقين والجهات المعنية لإنهاء هذه الأزمة".

ويواجه إقليم كوردستان منذ سنوات مشكلة انتشار السيارات غير المسجلة التي تُعرف محليًا بـ"العلوج"، مما تسبب في مشكلات قانونية وأمنية.

وقد شهدت محافظة السليمانية، قبل أيام، تظاهرات كبيرة لأصحاب هذه السيارات غير المسجلة، وتسببوا بقطع الطرق العامة، وقد اعتقلت القوات الأمنية بعضهم، وذلك على خلفية الإعلان عن تطبيق قرار منع هذه المركبات من السير.