سياح يتحدثون عن رأس السنة باربيل: الناس ودودون والاحتفالات مذهلة

شفق نيوز/ شهدت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، تدفق الآلاف من السياح المحليين والأجانب خلال احتفالات رأس السنة، حيث امتلأت الشوارع والساحات العامة بأجواء الاحتفالات التي استمرت حتى ساعات متأخرة من الليل.

وتضمنت الاحتفالات عروضاً مبهرة للألعاب النارية في ساحة قلعة أربيل التاريخية، التي جذبت الآلاف من الزوار للاستمتاع بالأضواء والأجواء الاحتفالية. كما أقيمت فعاليات موسيقية وغنائية وسط تنظيم أمني مكثف لضمان سلامة الحاضرين.

واستطلعت وكالة شفق نيوز آراء السياح بتجربة زيارة اربيل في رأس السنة حيث أعربوا عن سعادتهم بالأجواء الاحتفالية والتنظيم المتميز الذي شهدته المدينة.

وقالت سارة أحمد، زائرة من بغداد لوكالة شفق نيوز؛ ان "هذه زيارتي الأولى إلى أربيل في رأس السنة وأنا مبهورة بجمال المدينة وتنظيم الاحتفالات. الألعاب النارية كانت مذهلة، والأجواء العائلية جعلتنا نشعر بالأمان والاستمتاع".

أما محمد كريم، سائح من البصرة، فأشاد بحفاوة الاستقبال قائلاً:"الناس هنا ودودون للغاية، والخدمات في الفنادق والمطاعم رائعة. وأربيل فعلا تستحق أن تكون واحدة من أهم الوجهات السياحية في العراق".

من جانبها، قالت ليلى اورهان، سائحة من تركيا لوكالة شفق نيوز انه "لقد زرت العديد من المدن السياحية، لكن أربيل تمتاز بطابعها الخاص الذي يجمع بين التراث والحداثة وسأعود مجدداً بالتأكيد".

وأشار العديد من الزوار إلى أن توفر الأنشطة الترفيهية والمرافق الحديثة جعل أربيل وجهة مثالية لقضاء عطلة رأس السنة.