سياحة كوردستان تلجأ لحل مبتكر لحماية البيئة خلال التنزه

شفق نيوز/ لجأت هيئة السياحة في إقليم كوردستان إلى حل مبتكر من أجل حماية البيئة ودرء مخاطر اندلاع الحرائق خلال موسم التنزه في فصل الصيف.

وقامت الهيئة بنشر شوايات في محيطة بركة يقصدها الناس والسياح للتنزه في فصلي الربيع والصيف بمحافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم هيئة السياحة نادر روستي لوكالة شفق نيوز، إنه "بتوصية من قائممقام قضاء جومان تم نشر مجموعة مناقل حديدية (شوايات) بالقرب من بركة فيلاو في جبل سكران حتى لا يضطر السياح الذين يقصدون هذه المناطق إلى إشعال النيران على العشب الاخضر".

وأضاف أن "إشعال النيران على العشب يؤدي إلى اتلافه، إضافة إلى مخاطر اشتعال الحرائق في تلك المناطق عند تركها دون اطفائها وخاصة في فصل الصيف".

ودعا روستي، المواطنين، الى "الالتزام بتوجيهات هيئة السياحة واشعار النيران بداخل المناقل لحماية البيئة".

وتقع بركة فيلا في جبل سكران بقضاء جومان في محافظة اربيل ويقصدها السياح على مدار العام للمناظر الجميلة التي تتمتع بها واعتدال اجوائها حتى في فصل الصيف اللاهب.