سياحة كوردستان تكشف معدل إنفاق السياح في الإقليم

شفق نيوز / اجتمعت هيئة السياحة في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، مع شركات السياحة في الإقليم ودول الجوار، بمدينة أربيل، بمشاركة أكثر من 200 شركة إيرانية، نوقش خلاله سبل زيادة أعداد السياح إلى الإقليم.

وقالت رئيسة الهيئة، أمل جلال، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "العام الماضي شهد الإقليم دخول 6 ملايين سائح، 85% من داخل العراق، و15% من خارجه".

وتوقعت جلال "زيادة أعداد السياح إلى إقليم كوردستان خلال العام الحالي"، لافتة إلى أن "الدخل المالي للشركات السياحة بالإقليم ارتفع 10% خلال العام الماضي".

ونوهت رئيسة الهيئة، إلى أن كل سائح يقصد اقليم كوردستان ينفق مبلغا ماليا يتراوح بين 250 - 400 دولار خلال رحلته.

وكانت الهيئة قد أعلنت في احصائية نشرتها مطلع العام الحالي، أن 6 ملايين و168 ألف سائح قدموا إلى إقليم كوردستان في العام 2022.

‏وتعمل حكومة إقليم كوردستان، منذ سنوات على تطوير القطاع السياحي في جميع المحافظات الكوردستانية، ومناطق السياحة الطبيعية على وجه الخصوص، من خلال العديد من الإجراءات الإصلاحية، الأمر الذي زاد من أعداد السياح خلال العامين الماضيين.