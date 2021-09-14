سياحة كوردستان تعلن خبراً ساراً لخريجي الكليات والمعاهد

شفق نيوز/ وجهت هيئة السياحة والآثار في اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، المديريات العامة في محافظات الاقليم بتطبيق القوانين الخاصة بالمشاريع الاستثمارية السياحية والخاصة بتعيين العمالة المحلية.

وقالت رئيسة الهيئة أمل جلال لوكالة شفق نيوز، إن الهيئة وجهت جميع المديريات العامة التابعة للهيئة بتطبيق قوانين الاستثمار الخاصة بتشغيل نسبة ٣٠٪ من خريجي الكليات والمعاهد وخصوصا "السياحية" في المشاريع الاستثمارية.

واضافت جلال انها خولت المديرين العامين في المحافظات بمتابعة تنفيذ تلك القوانين ومنح الأولوية لخريجي كليات ومعاهد السياحة لغرض تعينهم في المشاريع السياحية، في إشارة إلى الآلية المنظمة التي اتبعتها المديرية العامة للسياحة والآثار في أربيل في تنفيذ القانون بصورة تتلائم وتطلعات الشعب والمشرع.