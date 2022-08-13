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سياحة كوردستان تعلق على حادثة تحطم "سفينة نوح"

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-13T09:19:12+0000
سياحة كوردستان تعلق على حادثة تحطم "سفينة نوح"

شفق نيوز / علقت رئيسة الهيئة العامة للسياحة في حكومة إقليم كوردستان، أمل جلال، يوم الاثنين، على حادثة تحطم "سفينة نوح" بمدينة ألعاب (بوابة سيتي) في قلادزه ضمن محافظة السليمانية، والتي تسببت بإصابة العديد من الأطفال.

وأعلنت مديرية شرطة قلادزي، التابعة لمحافظة السليمانية، الخميس الماضي، إصابة 14 مواطناً بسبب انهيار حدث في لعبة "سفينة نوح" في مدينة ألعاب قلادزي، جرى نقلهم إلى مستشفى "شهداء قلادزي" التعليمي، والشروع بالتحقيق في أسباب العطل.

وقالت جلال، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "أُبلغت ببالغ الحزن والقلق بحادث تحطم سفينة أطفال (بوابة سيتي) في قلادزه، والذي أدى إلى إصابة 14 طفلاً"، معربة عن أملها أن تكون "المأساة الأخيرة وألّا تتكرر، ولجميع المصابين الخير والشفاء، في القريب العاجل".

وأضافت: "نشكر جميع العاملين في شرطة الطوارئ والمستشفى الذين عالجوا الجرحى بسرعة وإخلاص، وتوجهوا إلى مكان الحادث وقاموا بواجبهم"، مطالبة مديري مدينة الألعاب السياحية، بـ"الالتزام باستمرار بإرشادات الدفاع المدني والجهات ذات الصلة، لأجل حماية الأطفال".

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