سياحة كوردستان تتخذ إجراءات جديدة تخص العمالة والمطاعم

شفق نيوز/ ‏أعلنت هيئة السياحة في إقليم كردستان، يوم الثلاثاء، عزمها اتخاذ مجموعة إجراءات جديدة في القطاع السياحي.

‏وقالت رئيسة الهيئة أمل جلال، لوكالة شفق نيوز، إنه "من المقرر أن يتم رفع نسبة العمالة الداخلية في القطاع السياحي بالإقليم الى 75 بالمئة وذلك عبر مراحل".

واضافت انه "سيتم أيضاً إدراج اللغة الكوردية كلغة اساسية في لوحات جميع المطاعم والمقاهي والفنادق" مبينة أن "ذلك يأتي الحفاظ على الهوية الثقافية".

وأشارت رئيسة هيئة السياحة إلى "تشكيل لجان بالتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى في الحكومة لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات".

وخلال السنوات الماضية، زار مناطق إقليم كوردستان، أكثر من مليون سائح في السنة الواحدة، بحسب إحصائيات هيئة السياحة في الإقليم، وينقسمون إلى أربع محافظات هي أربيل والسليمانية وحلبجة ودهوك.