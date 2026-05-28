سياحة إقليم كوردستان: لجاننا مستنفرة ميدانياً لاستقبال السياح خلال عطلة العيد

شفق نيوز- السليمانية

أكدت الهيئة العامة للسياحة في إقليم كوردستان، يوم الخميس، أن جميع لجانها وفرقها الميدانية دخلت حالة الاستنفار الكامل لاستقبال السياح خلال عطلة عيد الأضحى، فيما أشارت إلى توفير التسهيلات والخدمات اللازمة للزائرين في مختلف المناطق السياحية.

وقال المتحدث باسم الهيئة إبراهيم عبد المجيد، في تصريح لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "جميع الاستعدادات أُنجزت على مستوى الحكومة والقطاع الخاص، وتم تشكيل عدد من اللجان ذات المهام والمسؤوليات المختلفة لاستقبال السياح خلال أيام العيد".

وأضاف أن "الهيئة تمتلك ثماني مديريات موزعة على المحافظات الأربع والإدارات المستقلة في إقليم كوردستان، وجميع اللجان باشرت أعمالها ميدانياً لاستقبال السياح وتقديم الخدمات لهم".

وأوضح عبد المجيد، أن "اللجان ستكون متواجدة في المنافذ الحدودية والنقاط الرئيسية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف تسهيل دخول السياح إلى إقليم كوردستان"، مبيناً أن "السياح سيحصلون أيضاً على بروشورات (نشرات تعريفية بالأماكن السياحية) وأدلة وخرائط سياحية خاصة بالمناطق السياحية".

وأشار إلى أن "اللجان ستنفذ جولات ميدانية في مراكز المدن والمواقع السياحية لمتابعة الأوضاع بشكل مباشر"، لافتاً إلى "تخصيص خط ساخن داخل المناطق السياحية لاستقبال شكاوى واستفسارات السياح والتعامل مع أي حالة طارئة أو غير مرغوب بها خلال عطلة العيد".