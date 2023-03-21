سياحة گرميان تنشر فرقها لاستقبال المحتفلين بنوروز

شفق نيوز/ نشرت المديرية العامة للسياحة في إدارة گرميان اليوم الثلاثاء فرق المديرية لاستقبال السياح والوافدين لمناطق الإدارة.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "فرق المديرية انتشرت في مداخل إدارة گرميان ومداخل المرافق السياحية فيها وذلك لتوعية السياح بالأماكن السياحية وإرشادهم بالمواقع السياحية".

واضاف البيان؛ ان "فرق المديرية ستكون منتشرة في تلك المناطق خلال عطلة عيد نوروز والتي ستستمر لغاية يوم الخميس المقبل".

وتسعى حكومة إقليم كوردستان جذب أكبر عدد من السياح المنطقة من خلال مشروعها بتنفيذ عدد من المشاريع السياحية على ضفاف نهر سيروان والذي يمتد من قضاء دربنديخان بمحافظة السليمانية حتى حدود مدينة خانقين.

ويوجد في إدارة گرميان عدد من المرافق السياحية و التاريخية الجاذبة للسياح اهمها قلعة شيروانة الاثرية في قضاء كلار ومصيف سرتك في ناحية قورتو إضافة إلى العديد من الأماكن السياحية على ضفاف نهر سيروان.