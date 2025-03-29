سياحة أربيل تتوقع وفود أكثر من 60 ألف سائح خلال عيد الفطر (صور)

شفق نيوز/ توقعت مديرية سياحة أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم السبت، أن يزور أكثر من 60 ألف سائح المدينة خلال عطلة عيد الفطر.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "التوقعات تشير إلى زيارة أكثر من 60 ألف سائح لأربيل، من مدن الوسط والجنوب".

وأضافت أن "عيد الفطر الماضي، شهد زيارة أكثر من 60 ألف سائح للمدينة، ونتوقع الآن أن يكون العدد أكثر، وذلك بسبب تعطيل الدوام الرسمي في العراق وإقليم كوردستان طيلة هذا الأسبوع، فضلا عن تزامن أعياد نوروز مع عيد الفطر".

وبينت أن "السائحين سيتوزعون بين شركات السياحة وبين السفر بشكل مفرد، عبر السيارات الخاصة للعائلات".

وقد أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كوردستان، في وقت سابق من اليوم، عن اتخاذ إجراءات أمنية مكثفة لضمان سلامة المواطنين خلال عطلة عيد الفطر، التي تبدأ يوم الأحد 29 آذار 2025 وتستمر حتى 5 نيسان 2025، منها دخول جميع القوات الأمنية في حالة تأهب قصوى في مختلف محافظات الإقليم والإدارات المستقلة، وذلك لحماية الأرواح والممتلكات وتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بهذه المناسبة.

فضلا عن تشديد الحراسة على المراكز الحيوية داخل المدن والمناطق المحيطة بها لمنع أي خرق أمني، إضافة إلى استمرار انتشار الفرق الأمنية في الأماكن العامة والأسواق لضمان استقرار الأوضاع الأمنية، كما تشمل الخطة نشر فرق أمنية في المناطق السياحية بالتنسيق مع المحافظات وهيئة السياحة، وذلك لحماية السياح وضمان سلامتهم خلال العطلة.

وأعلنت حكومة إقليم كوردستان أن جميع الدوائر الرسمية ستتمتع بعطلة رسمية اعتبارًا من 29 آذار وحتى 5 نيسان 2025، على أن يُستأنف الدوام الرسمي في جميع المؤسسات الحكومية يوم الأحد 6 نيسان 2025.