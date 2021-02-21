سياحة دهوك تعلن انخفاض السائحين الوافدين للمحافظة بسبب حظر التجوال

شفق نيوز/ اعلنت دائرة سياحة دهوك، يوم الأحد، انخفاض أعداد السائحين الوافدين إلى المحافظة بعد فرض حظر التجوال في العراق.

وقال ريوار محمد مسؤول اعلام دائرة سياحة دهوك لوكالة شفق نيوز؛ إن "32 ألف سائح توافدوا الى المحافظة الشهر الماضي حيث كان يصل معدل السائحين الوافدين اكثر من الف سائح يوميا"، مشيرا الى ان "هذه النسبة انخفضت بعد البدء بفرض حظر التجوال في العراق".

وأكد مسؤول إعلام سياحة دهوك؛ ان دائرته ستلتزم بمقررات وزارتي الداخلية والصحة في إقليم كوردستان بخصوص أي إجراء للحد من تفشي فيروس كورونا"، مبينا أن الحفاظ حياة المواطنين المحور الأهم في أي معادلة".