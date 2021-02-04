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سياحة دهوك تتوقع زيادة في اعداد السائحين خلال 2021

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-02-04T12:16:00+0000
سياحة دهوك تتوقع زيادة في اعداد السائحين خلال 2021

شفق نيوز/ توقعت دائرة السياحة في محافظة دهوك باقليم كوردستان، يوم الخميس، زيادة في اعداد السائحين القادمين من المحافظات الاخرى خلال العام الحالي2021.

وقال المتحدث باسم سياحة دهوك ريوار محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "الشهر الاول من العام الحالي 2021  شهد نشاطاً في القطاع السياحي بدهوك بعد توافد 25 الف سائح الى المواقع السياحية في دهوك"، عازياً ذلك إلى "قلة الاصابات بفيروس كورونا خلال الفترة الاخيرة".

وأضاف محمد أن "عام 2019 سجل نسبة كبيرة من السائحين الوافدين إلى دهوك حيث وصل العدد إلى 500  الف سائح"، مشيراً إلى أن "تفشي فيروس كورونا والاجراءات المتخذة بهذا الصدد ادى لانخفاض اعداد السائحين الى 160 الف سائح العام الماضي 2020".

وأشار المتحدث باسم سياحة دهوك إلى أن "هناك خططاً لتطوير القطاع السياحي عبر تنفيذ مشاريع سياحية خلال الفترة المقبلة".

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